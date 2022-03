Zadnji tekmi smučark skakalk v sezoni 2021/22 bosta v Oberhofu v Nemčiji 12. in 13. marca. Karavana svetovnega pokala je trenutno na Norveškem na turneji Raw Air v Lillehammerju in Oslu.

Mednarodna krovna smučarska zveza je odpovedala tudi tekme v smučarskem krosu v Sunny Valleyju in akrobatskih skokih v Jaroslavlju ter zaključek svetovnega pokala v smučarskih tekih med 18. in 20. marcem v Tjumnu.

Rusom in Belorusom zaprli vrata tudi v zimskih športih

Predsedstvo Fis je poleg tega sledilo priporočilom Mednarodnega olimpijskega komiteja ter soglasno odločilo, da s takojšnjim učinkom noben ruski ali beloruski športnik ne bo sodeloval na katerem koli tekmovanju pod okriljem zveze na kateri koli ravni do konca tekmovalne sezone 2021/22, so objavili na spletni strani. Pri odločitvi, kot so zapisali, gre za zagotovitev varnosti in zaščite vseh športnikov na tekmovanjih pod okriljem Fis.

Odločitev je sprejelo predsedstvo krovne svetovne organizacije za smučarski šport. Njeni člani, kot so zapisali, odločitve, da nobenemu športniku iz teh dveh držav ne bodo dovolili udeležbe na katerem koli tekmovanju do konca sezone, niso sprejeli zlahka. »To počnemo le v skladu s Fisinim statutom, ki pravi, da Fis svoje dejavnosti izvaja na politično nevtralen način, kar je temelj vrednot Fis, ki jih je sprejelo njenih 140 držav članic.«

Ob tem so izrazili najgloblje in iskreno upanje, da se bo konflikt v Ukrajini hitro končal in da bo mednarodna športna skupnost lahko začela proces okrevanja in znova tekmovala z vsemi prisotnimi športniki in narodi.

Mednarodna zveza v solidarnosti s Smučarsko zvezo Ukrajine zagotavlja takojšnjo finančno, logistično in tehnično podporo ukrajinskim športnikom in ekipam, dokler jim ne bo omogočena varna vrnitev domov. Na kakšen način in kako bodo podprli ukrajinske športnike, v izjavi niso navedli.