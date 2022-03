V Oljki, kjer so ponovili svoje nasprotovanje vzpostavitvi plinskega ali podobnega terminala tako pri nas kot v sosednji Italiji, so navedli tudi stališče državnega zbora, ki je v resoluciji o strategiji za Jadran zavzel stališče, da iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu.

Kot so še poudarili, so proti izgradnji kakršnegakoli plinskega ali podobnega terminala, saj predstavlja resno grožnjo za okolje, ljudi in živali. »Istra je dragocen naravni in kulturni biser v slovenskem prostoru. Gospodarski razvoj naše regije mora temeljiti na dejavnostih, ki so okolju in ljudem prijazne. Slovenija pa bi morala iskati svojo energetsko neodvisnost v obnovljivih virih energije,« so dodali.