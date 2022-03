Trenutno je za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo v aprilu treba odšteti 152,63 evra za megavatno uro, kar je 25,44 odstotka več kot ob koncu torkovega trgovanja.

Cene zemeljskega plina v Evropi rastejo, odkar je minuli teden Rusija začela napad na Ukrajino. Na trgu se namreč zaradi konflikta pojavljajo skrbi glede dobave plina, poroča AFP.

Februarja v območju evra nova rekordna inflacija

Stopnja inflacije v območju evra se je februarja povzpela na novo rekordno raven. Kot so danes v prvi oceni sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat, so bile cene življenjskih potrebščin za 5,8 odstotka višje kot februarja lani, potem ko se je januarja rast ustavila pri 5,1 odstotka.

Inflacijo so spodbujale predvsem cene energentov, ki so v letu dni porasle za 31,7 odstotka. Sledile so cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov (+4,1 odstotka), neenergetskega industrijskega blaga (+3,0 odstotka) in storitev (+2,5 odstotka).

Najvišjo letno inflacijo sta imeli februarja po podatkih, ki upoštevajo harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, vnovič Litva in Estonija, kjer so se cene zvišale za 13,9 in 12,4 odstotka.

Nadpovprečna je bila tudi v Sloveniji, namreč sedemodstotna. Januarja je bila stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, za odstotno točko nižja.

Mesečna stopnja inflacije v območju z evrom je medtem februarja znašala 0,9 odstotka. Tudi v tej primerjavi se Slovenija uvršča nad povprečje, saj so bile cene v povprečju za 1,1 odstotka višje kot januarja.