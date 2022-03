Prekinitev pogajanj o morebitnem nakupu 24,98-odstotnega deleža plinskega polja Urengoj je v torek potrdil izvršni odbor skupine OMV, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Plinsko polje Urengoj, odkrito leta 1966, po poročanju dpa velja za drugo največje plinsko polje na svetu.

Iz družbe so poleg tega sporočili, da bodo ocenili tudi svojo udeležbo pri projektu Severni tok 2. Nemčija je namreč minuli teden zaradi ruske invazije na Ukrajino začasno ustavila projekt plinovoda Severni tok 2, ki sicer še ne obratuje, sankcijam zoper družbo izvajalko projekta pa so se pridružile tudi ZDA.

Izstop iz tega projekta je v ponedeljek že napovedal britansko-nizozemski energetski velikan Royal Dutch Shell. Še isti dan je švicarski gospodarski minister Guy Parmelin na švicarski televiziji dejal, da je podjetje Severni tok 2, ki ima sedež v Švici in je zadolženo za omenjeni projekt, odpustilo vseh svojih okoli 140 zaposlenih. Po neuradnih informacijah podjetje razmišlja o vložitvi zahteve za začetek insolvenčnega postopka.

V Oljki za skupno sejo istrskih občinskih svetov glede morebitnega plinskega terminala

V stranki Oljka so na župane štirih občin Slovenske Istre naslovili pobudo za sklic skupne izredne seje vseh štirih občinskih svetov na temo morebitne izgradnje plinskega terminala v Istri. Prav tako predlagajo, da se od vlade in ministrstva za infrastrukturo čim prej pridobi dodatne informacije v zvezi s tovrstnimi načrti.

V Oljki, kjer so ponovili svoje nasprotovanje vzpostavitvi plinskega ali podobnega terminala tako pri nas kot v sosednji Italiji, so navedli tudi stališče državnega zbora, ki je v resoluciji o strategiji za Jadran zavzel stališče, da iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu.

Kot so še poudarili, so proti izgradnji kakršnegakoli plinskega ali podobnega terminala, saj predstavlja resno grožnjo za okolje, ljudi in živali. »Istra je dragocen naravni in kulturni biser v slovenskem prostoru. Gospodarski razvoj naše regije mora temeljiti na dejavnostih, ki so okolju in ljudem prijazne. Slovenija pa bi morala iskati svojo energetsko neodvisnost v obnovljivih virih energije,« so dodali.