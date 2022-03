Pesem Prisluhni mi je bila prelomnica v njeni karieri: »Nanjo me vežejo izjemno lepi in dragoceni spomini. Lahko bi rekla, da me je 'rodila' na slovensko glasbeno nebo. Besedilo je nežno in svetlo, melodija in razpon pa zahtevna. Pred snemanjem sem dobila na roke napisano besedilo, not ne, tako da sem si melodijo risala kar s puščicami. V bistvu smo pesem dokončno oblikovali v studiu. S Primožem in Sašem je bilo vedno čudovito sodelovati.«

V času njene prve evrovizijske udeležbe je nastopajoče spremljal orkester pod taktirko dirigentov iz posameznih držav. »Dirigiral je maestro Jože Privšek, ki je bil izjemno natančen in strokoven, pa vendarle tudi zelo šaljiv. Po prvi samostojni vaji z orkestrom smo ga vsi radovedno vprašali, kakšen je orkester, in je nagajivo odgovoril: niso dobri, so pa poceni. Zanimivo je tudi, da to pesem znajo v slovenščini odpeti tudi evrovizijski oboževalci v tujini. Leta 2015 sem jo pela na Dunaju in vsi so peli z mano. Čudovit občutek.«

Darja Švajger ima dve glasbeni ljubezni, petje in poučevanje: »Nastopam, kolikor se pač v teh časih da, in sem izredna profesorica na AGRFT in Akademiji za glasbo. Viva la musica!«

Izvajalec:

Darja Švajger

Glasba:

Primož Peterca, Sašo Fajon

Besedilo:Primož Peterca

Leto: 1995