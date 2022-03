Banka Sberbank je v varnem pristanu, je v izjavi v Ljubljani sporočil Brodnjak. »Sberbank je že del skupine NLB, banka NLB je lastnica te hiše. Poslovanje bo danes potekalo absolutno normalno, dvigi gotovine bodo neomejeni in so strankam Sberbank na vseh bankomatih NLB že omogočeni brez provizije,« je zatrdil. Komitenti Sberbank lahko s svojim premoženjem suvereno razpolagajo in »lahko mirno spijo«.

Za dobrih 40.000 strank Sberbank se sicer čez noč ne spreminja nič - njihovi računi ostajajo pri Sberbank, njihovi poslovni odnosi se bodo še naprej odvijali s to banko, nespremenjene ostajajo tudi bančne kartice, je pojasnil Brodnjak. NLB namerava najprej spremeniti ime doslej ruske banke, nato pa to banko postopoma integrirati v NLB. Šele ob koncu postopka integracije, ki bo predvidoma trajal več kot leto dni, bodo bančni računi preneseni na NLB.

Brodnjak komitentom Sberbank sporoča, naj jih ne zaskrbi, če se danes, ob ponovnem zagonu poslovanja po dvodnevnem zaprtju, pojavijo kakšne operativne težave. »Sberbank danes razpolaga s potencialom NLB, likvidnostnimi rezervami, ki segajo v milijarde evrov in so večje od obsega vseh depozitov v Sberbank, so neobremenjene in kadar koli na razpolago,« je poudaril. Ustrezne likvidnostne rezerve ima že sama Sberbank, sedaj pa ji je po potrebi na voljo še ves potencial skupine NLB, je podčrtal.