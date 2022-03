Kolorado je prva ekipa s 40 zmagami v sezoni. A tokrat so se morali gostitelji za zmago zelo potruditi, saj je bil po dveh tretjinah izid izenačen in Gabriel Landeskog, Andre Burakovsky in Erik Johnson so šele v zadnjem delu poskrbeli za novo zmago.

Carolina pa je v Detroitu vodila s 3:2, a je Dylan Larkin po golu Jordana Staala v 57. minuti potreboval vsega 38 sekund za izenačenje. V podaljšku je tekmo odločil Lucas Raymond in domačim zagotovil obe točki ter prekinil serijo petih zaporednih zmag Caroline.

Tri točke za Carolino zaostaja Tampa Bay, ki je s 5:2 premagala Ottawo. Kanadčani so vodili že z 2:0, nato pa je Tampa na krilih Braydena Pointa, ki je dosegel gol in tri podaje, zmogla hiter preobrat.

Velja omeniti tudi Nemca Leona Draisaitla, ki je ob zmagi Edmontona nad Philadelphio s 3:0 dosegel že 37. gol v sezoni. S tem se je na prvem mestu lestvice strelcev izenačil s hokejistom Toronta Austonom Matthewsom. Skupaj s podajami pa ima 76 strelskih točk, kar ga v tej razvrstitvi umešča na drugo mesto za klubskim kolegom Connorjem McDavidom, ki je danes tako kot Draisaitl dosegel gol in podajo.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so bili tokrat prosti, so pa na poti v Dallas, kjer jih ponoči čaka pomembna tekma za uvrstitev v nadaljevanje prvenstva. Kralji so na petem mestu zahoda, Dallas pa v konferenci zaostaja štiri točke in z zmago bi ekipa iz Kalifornije svojo prednost lepo povečala.