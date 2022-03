Leta 2017 sta se na kratko razšla, medtem ko se je Đoković boril s poškodbo in težavami izven igrišča, a sta naslednje leto znova začela sodelovati.

Od decembra 2013 do 2016 je imel v Đokovićevi ekipi status glavnega trenerja nekdanji nemški vrhunski igralec Boris Becker, Vajda pa je ostal del ekipe.

Skupaj je Vajda kot trener osvojil 85 turnirskih naslovov, od 86, ki jih je osvojil Đoković. Vajda je tudi najuspešnejši trener v zgodovini tenisa po osvojenih naslovih za grand slam, saj je pri vseh uspehih na turnirjih velike četverice sodeloval z Đokovićem.

Nekdanji kapetan slovaških moštev za Davisov pokal in Fed Cup, ki je bil od leta 2001 do 2005 trener Karola Kučere, je za dosežke s srbskim teniškim igralcem v letih 2010 in 2011 prejel nagrado za najboljšega trenerja Olimpijskega komiteja Srbije. Leta 2018 je Vajda prejel nagrado ATP trener leta.

»Marjan mi je stal ob strani v najpomembnejših in nepozabnih trenutkih v karieri. Skupaj smo dosegli nekaj neverjetnih stvari in zelo sem hvaležen za njegovo prijateljstvo in predanost v zadnjih 15 letih,« je sporočil srbski teniški igralec.

»Čeprav bo morda zapustil profesionalno ekipo, bo vedno družina in ne morem se mu dovolj zahvaliti za vse, kar je storil.«

Vajda je zaradi zmanjšane vloge več časa preživel doma, a je 56-letnik namignil, da si želi še eno trenersko delo.

»V času, ko sem bil z Novakom, sem imel srečo, da sem ga gledal, kako se je prelevil v igralca, kakršen je danes,« je dejal slovaški strokovnjak. »Z neizmernim ponosom bom gledal nazaj na naš skupni čas in sem zelo hvaležen za uspeh, ki smo ga dosegli. Ostajam njegova največja podpora na igrišču in zunaj njega ter se veselim novih izzivov.«

Vajda je z Đokovićem sodeloval občasno, odkar je srbski as leta 2019 v svojo ekipo pripeljal nekdanjega hrvaškega igralca Gorana Ivaniševića. V torek pa je bilo razkrito, da sta se Beograjčan in trener ob koncu lanske sezone dogovorila, da se razideta.

To so nedvomno težki časi za Đokovića, ki je v ponedeljek izgubil prvo mesto na svetovni lestvici. To je prevzel Rus Danil Medvedjev.

Đoković je v tej sezoni odigral le en turnir. Po deportaciji iz Avstralije, kjer ni mogel zaigrati na prvem turnirju za grand slam, ker ni bil cepljen proti koronavirusu, se je Đoković prejšnji teden vrnil na igrišče v Dubaju, vendar je doživel šokanten poraz v četrtfinalu proti Čehu Jiriju Veselyju.