#video Dallas uspešen tudi v Los Angelesu, poraz Brooklyna

Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA gostovali v Los Angelesu in ekipo L.A. Lakers premagali s 109:104. Luka Dončić je za Teksačane, ki so po 37. zmagi peti na zahodu, dosegel 25 točk, osem skokov in pet podaj.