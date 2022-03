Ukrajina je bila opazno prisotna v kongresni dvorani, saj so bili nekateri kongresniki in senatorji ter gostje oblečeni v modro in rumeno barvo ukrajinske zastave, ki so jim imeli številni tudi na oblačilih. Med častnimi gosti na galeriji ob prvi dami Jill Biden pa je bila tudi ukrajinska veleposlanica v ZDA Oksana Markarova.

»Zgodovina nas uči, da ko diktatorji ne plačajo za agresijo, je še več kaosa. Zvezo Nato smo ustvarili zato, da ohranja mir in stabilnost v Evropi. Putin je mislil, da nas bo s svojo neizzvano vojno razdelil doma in v Evropi, vendar se je zmotil. Bili smo pripravljeni in enotni in enotni smo ostali,« je dejal Biden in zagotovil nadaljnjo podporo Ukrajini.

»Naj nas jeklena volja Ukrajincev navdihuje še naprej,« je dejal in zagotovil, da bodo ZDA z zavezniki branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato, čeprav pa se ameriški vojaki v Ukrajini ne bodo borili proti Rusom.

Zatrdil je, da je ruski predsednik Vladimir Putin bolj osamljen kot kadarkoli doslej, naštel doslej sprejete sankcije, ruskim oligarhom pa zagotovil, da jim bodo vzeli luksuzne jahte in drugo premoženje, ki so ga pridobili po zasluti skorumpiranega režima. Napovedal je ustanovitev posebne delovne skupine pravosodnega ministrstva ZDA za ta namen.

»Ukrajinci se borijo s čistim pogumom in naslednji dnevi, tedni in meseci bodo težki. Vendar pa morda bo dobil na bojišču, na dolgi rok pa bo plačal visoko ceno,« je dejal Biden o Putinu in zagotovil, da sprejemajo ukrepe za zaščito ekonomij ZDA ter zaveznikov med drugim s kolektivno sprostitvijo 60 milijonov sodov naftnih rezerv.

»Putinova vojna bo Rusijo oslabila, preostali svet pa utrdila,« je dejal Biden, preden seje posvetil domačim temam.