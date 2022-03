Župan Hersona Igor Kolihajev je za lokalni radio povedal, da so ruske sile ponoči zavzele tamkajšnjo železniško postajo in pristanišče. »Boji se nadaljujejo in zasedajo naše mesto,« je dejal po poročanju BBC. Dodal je, da je umrlo precej ljudi, tako vojakov kot civilistov, predstavniki oblasti pa se trudijo ljudem pomagati, da bi se zatekli na varno.

Herson je mesto s 300.000 prebivalci, ki leži med mestoma Mikolajev in Nova Kahovka. Ruske sile na tem območju Ukrajine najhitreje napredujejo ter napadajo več mest. Iz Mikolajeva so so sicer sporočili, da je mesto še v ukrajinskih rokah.

V Harkivu napadli tudi bolnišnico Iz Harkiva, ki je bil v torek tarča silovitega ruskega obstreljevanja, v njem je bilo uničeno tudi poslopje, v katerem je slovenski konzulat, pa poročajo, da so v mesto prišle ruske desantne sile. Tam tudi potekajo boji, Rusi pa so napadli lokalno vojaško bolnišnico. V strelskih spopadih za bolnišnico po navedbah regionalne policije ni umrl noben ukrajinski vojak, razmere tam pa naj bi bile zdaj znova pod nadzorom in ukrajinske sile so okrepile varovanje. Predstavnik ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Geraščenko je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal, da ni dela mesta, ki ga rusko topništvo še ni napadlo. V Mariupolu, pristaniškem mestu ob Azovskem morju, je bilo v torek po navedbah tamkajšnjega župana Vadima Bojčenka ranjenih okoli sto ljudi. V Borodjanki, 50 kilometrov od Kijeva, sta bili v ruskem obstreljevanju v torek uničeni dve stanovanjski zgradbi. Tudi ruski napadi na prestolnico Kijev se stopnjujejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Najmanj pet ljudi je umrlo v torkovem napadu na glavni televizijski stolp, a ta medtem nemoteno deluje naprej. Rusi so obstreljevali tudi območje blizu spomenika holokavstu. V mestu so razmere zelo napete, saj se mu še naprej približuje ogromen, več kot 60 kilometrov dolg konvoj ruske vojske, kar naj bi nakazovalo, da se obeta obsežen kopenski napad. Poleg tega je ukrajinsko obrambno ministrstvo ponoči sporočilo, da se boji napada beloruskih sil s severa, potem ko je beloruski voditelj Aleksander Lukašenko odredil krepitev sil na meji z Ukrajino. Po zadnjih podatkih visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je bilo od začetka ruske invazije v četrtek v Ukrajini ubitih najmanj 136 civilistov, od tega 13 otrok, a dejanska številka je verjetno veliko višja. Okoli 400 ljudi naj bi bilo ranjenih. Ukrajinska vlada medtem poroča od več kot 350 ubitih civilistih in okoli 1700 ranjenih, piše BBC.

Smrtne žrtve v letalskem napadu na ukrajinski Žitomir Iz mesta Žitomir v osrednji Ukrajini so v torek zvečer poročali o letalskem napadu, ki naj bi zahteval štiri smrtne žrtve. Ruske rakete kalibr naj bi domnevno poškodovale številne stanovanjske stavbe in bolnišnico, poročanje ukrajinskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. Po besedah svetovalca ukrajinskega notranjega ministrstva Antona Geraščenka, ki se sklicuje na lokalne oblasti, so umrli štirje ljudje. Na videoposnetkih, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih, je videti goreče hiše in reševalce. Žitomir je približno 140 kilometrov zahodno od ukrajinske prestolnice Kijev.