Včeraj so veliki filmski studii Warner Bros, Disney in Sony sporočili, da svojih najnovejših filmov, vključno z Batmanom, ki bi moral rusko premiero doživeti v petek, v znamenje solidarnosti z Ukrajino do nadaljnjega ne bodo predvajali v ruskih kinematografih.

Še bolj kot odpovedi premier filmov v svetu odmeva odpoved koncertov ruskega dirigenta Valerija Gergijeva, ki je večkrat nastopil tudi v Ljubljani, a je znan po svojem prijateljstvu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po napadu Rusije na Ukrajino so mu odpovedali koncerte v Pariški filharmoniji, v Münchnu pa bi lahko izgubil mesto šefa dirigenta tamkajšnje filharmonije. Prejšnji teden so mu odpovedali tudi dirigentske nastope v operi Čajkovskega Pikova dama v milanski Scali, če se ne bo distanciral od Putinove politike. V ponedeljek pa so sodelovanje z njim prekinili na mednarodnem festivalu v Edinburgu, kjer je bil častni predsednik festivala.

Brez Beneškega bienala Primer dirigenta Gergijeva je le eden izmed mnogih, v katerih vojna v Ukrajini zaradi političnih razlogov vpliva na umetnost. Mnogo ruskih umetnikov je iz protesta prenehalo ustvarjati. V Moskvi so protestno zaprli Muzej sodobne umetnosti in znamenito Garažo, ki je že nekaj let center moskovske sodobne umetnosti in jo vodi Daša Žukova, nekdanja žena ruskega oligarha Romana Abramoviča. Z Beneškega bienala, ki odpira vrata 23. aprila, so sporočili, da na njem letos ne bo ruskega paviljona, saj so sodelujoči umetniki Kirill Savčenkov, Aleksandra Suhareva in kurator Raimundas Malašauskas odpovedali sodelovanje. V skupni izjavi so zapisali, da »dokler civilisti umirajo pod točo izstrelkov in se Ukrajinci skrivajo v zakloniščih, ruski protestniki pa so utišani, ni časa za umetnost«. Kurator Malašauskas je na twitterju še zapisal, da je »ta vojna politično in čustveno nevzdržna«.