Slovenija z Dončićem in brez njega kot dan in noč

Dan po drugem porazu slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je bil za košarkarje, njihovo strokovno vodstvo in tudi navijače turoben. Spoznanje, da je Slovenija z najmočnejšo zasedbo, odkar so uvedli zdajšnji sistem kvalifikacij za velika tekmovanja, dvakrat klonila proti Finski, je kruto. Kapetan Edo Murić in soigralci so pogrnili na celi črti, saj v njihovi igri ni bilo agresivnosti, energije in povezanosti, ki jih je do zdaj krasila pod selektorjem Aleksandrom Sekulićem. Ta od odgovornosti ni bežal, kot niso niti igralci. Vsi skupaj se zavedajo, da prikazano ni bilo na kakovostni ravni, ki jo pričakujejo sami.