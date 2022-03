Švedu slovenskih korenin Alexandru Breclju so na koprskem višjem sodišču kazen dveh let in pol zapora zvišali na pet let. Po poročanju Primorskih novic je sodišče presodilo, da pri njegovem napadu na francoskega turista v Ajdovščini septembra 2019 ni šlo za kaznivo dejanje povzročitve lahke poškodbe, pač pa za poskus uboja. Kar je že vse od začetka zatrjevalo tožilstvo.

»Z avtom sem se pripeljal pred hotel, odprl sem prtljažnik, da bi vzel kovčke. Kakšnih deset metrov stran se je nekdo pogovarjal po telefonu. Mojo pozornost je pritegnil, ker je deloval zelo jezen in se drl na sogovornika. Zato sem ga pogledal,« se je predlani na sojenju na koprskem okrožnem sodišču dogajanja spominjal 64-letni Francoz Philipp Delabarra, ki je v Slovenijo prišel na izlet, doživel pa nepričakovan napad. Devetnajstletni Brecelj je šel nanj z nožem brez razloga oziroma povoda – na sodišču se je zagovarjal, da se incidenta ne spominja, še prej na policiji pa, da je bil pod vplivom kokaina in alkohola ter da mu je notranji glas govoril, da ga moški na parkirišču ogroža. Francoza, ki je prepričan, da sta ga rešila ovratnik in ruta, je z nožem porezal po vratu in mu pustil 10-centimetrsko zarezo v koži.

Višji sodniki opravili obravnavo

Sodišče je na sojenju, končalo se je sredi leta 2020, sklenilo, da ni dokazov za to, da je obtoženi poskušal turistu vzeti življenje. Menilo je, da je šlo »zgolj« za kaznivo dejanje povzročitve lahke poškodbe. Obsodilo pa ga je še zaradi petih tatvin in poškodovanja tuje lastnine. Vlomil je namreč v več ajdovskih lokalov in kradel denar, cigarete in alkoholne pijače, pri tem pa poškodoval računalnik in več drugih predmetov. Enotno kazen je sodišče določilo na dve leti in pol zapora.

Na višjem sodišču je bil del sodbe, ki se je nanašal na Francoza, razveljavljen. Sledilo je novo sojenje, a se je končalo z enako kaznijo. Spet je sledila pritožba in koprsko višje sodišče je minuli teden samo opravilo glavno obravnavo in nato tudi razglasilo sodbo, kar se dogaja precej redko. Po pisanju Primorskih novic je tožilka Damjana Bandelj na obravnavi vztrajala, da je šlo za naklepni poskus vzeti življenje. Zagovornica Lidija Košutnik pa je po drugi strani poudarjala, da je šlo za nekontrolirano zamahovanje z nožem brez določenega cilja. Brecelj je bil redkobeseden, odgovoril je le na nekaj vprašanj. Med drugim, da je imel v tistem času nož vedno pri sebi. In da zdaj v zaporu dobiva tablete za pomiritev in spanje.

Višje sodišče je nato razsodilo, da je odločitev prvostopenjskega sodišča nesprejemljiva in da je šlo v resnici za kaznivo dejanje poskusa uboja, za kar je obtoženemu določilo štiri leta zapora. Skupaj s tatvinami in poškodovanjem tuje lastnine mu je izreklo enotno petletno kazen.