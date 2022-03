»Danes smo tu proti vojni, za mir,« so organizacije zapisale v izjavi, ki so jo prebrali na današnjem shodu, ki se ga je udeležila množica ljudi.

V izjavi so odločno obsodili napad Rusije na Ukrajino, ki so ga označili za silovit, nezakonit in nezaslišan poseg na ozemlje druge države. Opozorili so, da je že povzročil žrtve tudi med civilnim prebivalstvom, tudi otrok. Napad je pregnal z domov številne družine, prekinil je izobraževanje otrok, so našteli.

Obenem so v izjavi obsodili grožnje z nuklearnim orožjem, zahtevali so takojšnjo prekinitev napadov in odložitev orožja ter premik za pogajalsko mizo. Pričakujejo, da se tako EU kot ZN in širša mednarodna skupnost še naprej odločno angažirajo za vzpostavitev miru, nedopustno je odziv usmeriti v militarizacijo, so navedli.

»Glavne besede ne smejo imeti trgovci s strahom in orožjem. Danes smo tu, ker zahtevamo dosledno spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega in humanitarnega prava ter spoštovanje nedotakljivosti meja in ozemeljske celovitosti,« so med drugim izpostavili.

Dodatno so pozvali, naj meje ostanejo odprte za vse, ne le ukrajinske begunce. Zavzeli so se tudi za verodostojne informacije in zagotovitev pogojev za profesionalno delo novinarjev in novinark.