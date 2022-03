Maškare na TV-zaslonu

Pozorni in redni gledalci TV Slovenija so v ponedeljek pozno zvečer gotovo opazili, da se je novo vodstvo zavoda grdo poigralo z nami. Namreč, ob ponedeljkih ob 21. uri nas je večina navajena – že kakšna tri desetletja to počnemo – gledati oddajo Studio City, ki jo vodi dolgolasi Marcel Štefančič jr. Toda vodstvo TV, ki želi vedno imeti aktualno produkcijo, je ugotovilo, da je pred nami pustni torek, in nam je – kakšno uro prezgodaj, a ne bodimo malenkostni – preobleklo ne zgolj oddajo, ampak predvsem glavnega akterja.