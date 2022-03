Norveška skakalna turneja Raw Air ima kratko zgodovino in je tako veliko manj pomembna kot novoletna skakalna turneja. Letos bo za moške na sporedu četrtič, za dekleta pa drugič. Zadnji moški zmagovalec turneje je trenutno vodilni skakalec svetovnega pokala in prvi favorit tudi za letošnjo zmago Japonec Rjoju Kobajaši, ki je zmagal leta 2019. V sezonah 2020 in 2021 je turneja na Norveškem odpadla. Pred tem sta zmagovalca postala še Avstrijec Stefan Kraft, ki je med glavnimi izzivalci Kobajašija tudi letos, in Poljak Kamil Stoch, ki pa letos ni v širšem krogu favoritov. Edino žensko izvedbo do zdaj je dobila domačinka Maren Lundby, ki pa zmage ne bo branila, saj v letošnji sezoni zaradi odvečnih kilogramov ne nastopa.

Turneja, ki navadno poteka v Lillehammerju, Oslu, Trondheimu in Vikersundu, ima letos drugačen spored. Potekala bo le na dveh prizoriščih, saj Trondheim prenavljajo za nordijsko svetovno prvenstvo leta 2025, v Vikersundu pa bo svetovno prvenstvo v poletih. Organizatorji se trudijo, da bi izpeljali čim bolj enakopravno tekmovanje. Ker pa bodo dekleta imela na sporedu eno tekmovanje več, saj že danes nadomeščajo odpadlo tekmo iz japonskega Sapora, imajo prvič v zgodovini zagotovljeno tudi višjo denarno nagrado. »Ker bodo imela dekleta več tekem, je zanje predviden višji nagradni sklad, skupno 80.000 evrov, za skakalce pa 60.000 evrov. Zmagovalka turneje bo prejela ček za 45.000 evrov, zmagovalec pa 35.000,« je v imenu prirediteljev potrdila Ingvild Bretten Berg.

To je odlična novica tudi za slovenski tabor, saj sta na zadnji postaji svetovnega pokala zmago dosegli Nika Križnar in Urša Bogataj. Slovenki sta tudi prvi zasledovalki vodilne v skupnem seštevku Sare Marite Kramer iz Avstrije in obeta se velik boj za oba seštevka. Nedvomno pa si Slovenke, v ekipi bodo nastopale še Špela Rogelj, Katra Komar, Maja Vtič in Jerneja Brecelj, obetajo izboljšanje najboljše skupne uvrstitve. Pred tremi leti je bila Križnarjeva deveta.

Tudi moški del ekipe si želi izboljšati najboljši dosedanji rezultat, to je peto mesto Petra Prevca iz prve izvedbe tekmovanja leta 2017. Kapetan reprezentance bo zaradi pozitivnega testa na koronavirus tokrat tekmovanje spremljal iz hotela. Njegovo peto mesto pa bodo poskušali izboljšati Cene Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos in povratnik na tekmovanja Anže Lanišek, ki je najvišje uvrščeni slovenski skakalec sezone.