Pogled na najnovejšo svetovno namiznoteniško lestvico za Slovenijo še nikoli ni bil tako lep kot v torek. Darko Jorgić je namreč z zmago na turnirju najboljših 16 igralcev v Evropi s 17. mesta napredoval na dvanajsto ter krepko izboljšal tako najboljšo svojo kot slovensko uvrstitev na svetovni lestvici. Drugi največji skok je v minulem mesecu dosegel finalist turnirja Evropa TOP 16 in svetovni podprvak Truls Möregard, ki je z 18. mesta napredoval na 14.

Hrastničan je na svetovni lestvici tretji najboljši Evropejec. Pred njim sta le najboljša igralca zadnjega desetletja in več Dimitrij Ovčarov in Timo Boll. Nemca sta odlično igrala na zadnjih dveh največjih tekmovanjih, kjer sta osvojila kolajno na olimpijskih igrah (Ovčarov) in na svetovnem prvenstvu (Boll). Pred Darkom Jorgićem je še pet Kitajcev ter po en Brazilec, Japonec, Tajvanec in za nekaj točk Nigerijec. Bojan Tokić, ki ni tekmoval na svetovnem prvenstvu, ostaja zasidran med najboljšo stoterico, medtem ko je Deni Kožul tik za njo.

Pri ženskah je prva igralka sveta Kitajka Sun Yingsha, le Japonka Mima Ito (3.) je med najboljšo peterico uvrščena med Kitajkami. Najboljša Evropejka je na 14. mestu naturalizirana Nemka Ying Han. Najvišje uvrščena Slovenka je Alex Galić na 163. mestu, Ana Tofant je 219., Katarina Stražar 226., med najboljšimi 300 igralkami na svetu pa je od Slovenk še Aleksandra Vovk na 289. mestu.

Svetovna lestvica, moški (1. marec 2022): 1. Fan Zhedong 8598 točk, 2. Ma Long (oba Kit) 5404, 3. Calderano (Bra) 4913, 4. Harimoto (Jap) 4608, 5. Liang Lingkun (Kit) 3841, 6. Ovčarov (Nem) 3798, 7. Lin Yun Ju (Tajvan) 3705, 8. Boll (Nem) 3512, 9. Xu Xin 3452, 10. Lin Gaoyuan (oba Kit) 3303, 11. Aruna (Nig) 3141, 12. Jorgić 3130, 67. Tokić 1034, 107. Kožul 739, 296. Hribar (vsi Slo) 251.