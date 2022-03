Mislim svoje mesto: Vozi me vlak v Ljubljano…

Vlak je bil resda tak kot pred 43 leti, ko sem šla na študije v Ljubljano, a sem zadovoljna; udobnosti potovanja z vlakom in lepote pokrajin, skozi katere brzi, ne prekaša prav nič; avtoceste so postale koridorji za prevažanje živine. Moj nakup vozovnice za na Dunaj se je po osuplosti že spremenil v komično anekdoto, primerno za zabavo prijateljev. Namreč: v Ljubljani mednarodne vozovnice ni mogoče kupiti preko interneta. Ne me vprašat, zakaj. Tako pač je. In tako stojim v dolgi, živčni vrsti v tistem čudnem reliktu zgodovine, ki mu lokalna in državna oblast pravita železniška postaja, kjer ni niti enega stola za utrujene, stare, s prtljago obložene, in končno naletim na prodajalko, ki jo mednarodni promet bega. Večkrat moram ponoviti Ljubljana–Dunaj–Ljubljana, in ker ji kurzor bezlja po ekranu, skušam pomagati: Tam, ja, vidite, Wien? Me res strogo pogleda in reče: Zdaj se pa že odločite! Hočete na Dunaj ali v Wien?