Nepreslišano: Borut Šuklje, mednarodni svetovalec za jugovzhodno Evropo

Okupacija Ukrajine je veliki Putinov projekt. In v tej vojni potrebuje nedvoumno podporo vseh, ki jih je kdaj zadolžil. Princip ni popolnoma nič drugačen kot pri organiziranih izterjevalcih. Srbski predsednik Vučić to ve in tega ga je zdaj strah. Petrušev, šef ruskih obveščevalcev, naj bi namreč, če bi prišel, v Beograd prinesel zavezujoča sporočila. Da mora Srbija podpreti rusko vojaško agresijo, priznati ukrajinski provinci, ki ju je okupirala ruska vojska, takoj potem ko ju je za neodvisni oklical ruski predsednik. Te Putinove želje Vučić ne bi mogel preprosto zavrniti. Prav tako tudi ne bi mogel zavrniti ponudbe, naj se bolj angažira pri prelomu zahodnega Balkana na vzhodni in zahodni del, delitvi Bosne in Hercegovine ter discipliniranju demokratične Črne gore.