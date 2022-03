Izjava učiteljev ruskega jezika: Izražamo vso podporo ukrajinskemu narodu

Učitelji ruskega jezika v Sloveniji v teh izjemno težkih trenutkih za Ukrajino izražamo vso podporo ukrajinskemu narodu. Ogorčeni in žalostni smo nad nerazumno vojaško odločitvijo trenutne ruske vladajoče politike in njenega predsednika. Dostojevski bi v teh časih zagotovo zapisal: Ponižali in razžalili ste nas vse, ki smo vedno negovali in skrbeli za prijateljske vezi z obema narodoma. Kot jezikoslovci radi spoznavamo in občudujemo različne jezike in njihove kulture, tako je tudi v primeru Ukrajine in Rusije. Pri nas ni prostora za vojne ali kakršne koli druge oblike sovraštva, ampak zgolj za gradnjo mostov in toplih prijateljskih odnosov z obema državama, katerih kultura in umetnost sta vsem nam že veliko dali. Nobena vojna ali politika ne more premagati ljubezni in občudovanja obeh kultur, tako ukrajinske kot ruske, in temu bomo ostali zvesti še naprej. Ne verjamemo v sovražne odnose, vemo, da so jeziki, kultura in umetnost nad tem, zato skupaj z Ukrajinci in številnimi Rusi kličemo k takojšnjemu miru in pomiritvi.