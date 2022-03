Na skoraj 200 metrov dolgi ladji Felicity Ace je 16. februarja izbruhnil požar na enem od avtomobilskih krovov. 22-člansko posadko ladje, ki je plula pod panamsko zastavo iz Emdena v Nemčiji v Davisville v ameriški zvezni državi Rhode Island, so še isti dan uspešno evakuirali.

Po podatkih nizozemskega reševalnega podjetja se je požar v četrtek prejšnji teden ugasnil sam. Večina avtomobilov na krovu ladje, ki so bili namenjeni za ameriški trg, pa je bila uničenih že v požaru. Reševalci so dejali, da za tovor ni bilo mogoče storiti ničesar, škodo pa bo krilo zavarovanje.

To ni prvi primer, da je proizvajalec izgubil svoje blago na morju. Ko je leta 2019 zagorela in potonila ladja Grande America, je z njo potonilo več kot 2000 avtomobilov, vključno z audiji in porscheji.

Takšne nesreče drastično vplivajo na avtomobilsko industrijo, ki se že nekaj časa spopada s kadrovskimi težavami, povezanimi s pandemijo covidom-19, in svetovnim pomanjkanjem čipov.