Policija Sacramenta je sporočila, da so bila ubita dekleta stara devet, deset in 13 let. Moški, ki bi naj bil star 39 let, je imel prepoved približevanja materi deklet, s hčerkami pa se je lahko srečal le nadzorovano s prisotnostjo tretje osebe.

Policija primer obravnava kot nasilje v družini. Guverner Kalifornije Gavin Newsom pa je sporočil, da gre za še en primer nesmiselnega nasilja s strelnim orožjem v Ameriki. »Tokrat na našem dvorišču v cerkvi z otroki. Povsem uničujoče,« je tvitnil guverner.