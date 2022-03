V sredo bo pretežno jasno, popoldne se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo prehodno zapihal zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, v alpskih dolinah do -10, najvišje dnevne od 8 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo še precej jasno. Zvečer in v noči na petek se bo prehodno pooblačilo. V petek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo zmerno pooblačilo.

Vremenska slika: Naši kraji so na južnem obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam boj suh in razmeroma hladen zrak.

Napovedi za sosednje pokrajine: Popoldne bo precej jasno, v sosednjih pokrajinah Hrvaške pa bo sprva še zmerno oblačno. Veter bo slabel. V sredo bo pretežno jasno, le zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti Hrvaške nekaj oblačnosti.