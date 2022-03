Vinska klet Vinakoper je v zadnjih letih močno okrepila izvoz ter se osredotočila na odpiranje in utrjevanje novih trgov. Poleg izvoza v sosednje države in ostale države Evropske unije so velik poudarek namenili azijskim trgom, kot so Hongkong, Vietnam in Japonska, sedaj pa so svoje moči usmerili še na afriško celino, so navedli v sporočilu za javnost.

S poslovnim partnerjem M&J Papala so sklenili dolgoročno sodelovanje, katerega prvi rezultat je naročilo zabojnika vrhunskih vin Vinakoper, namenjenega v Gano. To je zgodovinsko gledano tudi prvi zabojnik slovenskih vin, ki potuje v to afriško državo.

Gana je z več kot 31 milijoni prebivalcev druga najbolj naseljena država v Zahodni Afriki, zaradi stabilnega gospodarstva in rastočega srednjega razreda pa velja za odlično točko vstopa na zahodnoafriška tržišča. Po besedah predstavnika uvoznika Nana Marvyna Onda je ganski trg izjemno odprt in pripravljen na preizkušanje novosti.

Trenutno si sicer vinski trg, ki predstavlja okoli 30 odstotkov uvoženega alkohola, delijo predvsem francoski, južnoafriški, italijanski in čilski proizvajalci. Kot je ocenil direktor Vinakopra Borut Fakim, s prvim naročilom šele spoznavajo in testirajo novo okolje, zato v Gano pošiljajo zelo širok nabor svojih vrhunskih mirnih in penečih vin. Posebnost istrskih vin bo odlično sovpadla z mnogimi domačimi ganskimi kulinaričnimi specialitetami, so še prepričani v Vinakopru.