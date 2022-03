Golob: Vlada ima hitrejše prste na twitterju kot pamet

Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal, da bodo 19. marca razkrili kandidatno listo in program stranke. V luči ruske agresije na Ukrajino je pozval k »takojšnji in vsestranski pomoči prijateljski Ukrajini in ljudstvu«.