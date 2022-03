Najboljšo enajsterico jesenskega dela tako sestavljajo vratar Mure Matko Obradović, branilci Gregor Sikošek (Maribor), Žan Karničnik (Mura, zdaj Ludogorec), Vanja Drkušić (Bravo, zdaj Soči) in Robert Voloder (Maribor, zdaj Sporting Kansas City), vezisti Maks Barišić (Koper), Kaheem Parris (Koper) in Antoine Makoumbou (Maribor) ter napadalci Mustafa Nukić (Olimpija), Lamin Colley (Koper) in Ognjen Mudrinski (Maribor).

Kot so pojasnili pri Spinsu, so v preteklih dneh najboljše izbirali prvoligaški nogometaši, ki so člani Spinsa, trenerji, novinarji in navijači preko spletne aplikacije Spins XI s pomočjo več kot 42 različnih statističnih kazalcev iz baze podjetja InStat.

Pri vseh dosedanjih izborih sindikata Spins največjo težo predstavlja glas nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak krog tekmovanja preverjajo neposredno na igriščih, kar pa velja tudi za trenerje, so zapisali pri Spinsu.

Dodali so, da tudi letos poleg navijačev, ki glasujejo preko spletnega mesta spins11.si, sodelujejo z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, preko katere je v glasovanje vključenih več kot 800 trenerjev, prav tako pa so spet k sodelovanju povabili novinarje največjih medijskih hiš v Sloveniji (RTV Slovenija, portal MMC, Val 202, Sportklub TV, Pop TV, Kanal A, Planet TV, Sportal TSmedia, časopisna hiša Delo, Dnevnik, Večer, Ekipa24 in STA) z več kot 60 predstavniki športnih redakcij.