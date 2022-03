Kot je povedal Gorazd Kovačič, stavka v visokem šolstvu ni več pod vprašajem. Odločitev o datumu stavke bo sprejeta v kratkem, bo pa odvisna tudi od tega, kako se bodo o skupnih sindikalnih aktivnostih odločili drugi sindikati v javnem sektorju. »Ko bomo odločitev sprejeli, bomo o tem tudi obvestili javnost,« je napovedal Kovačič.

V visokošolskem sindikatu so možnost napovedi stavke na univerzah sicer napovedali že pred mesecem dni, ko so vladi in ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) poslali predlog nujnih dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Z njim med drugim zahtevajo odpravo porušenih razmerij v plačnem sistemu, do katere bi prišlo z dvigom plač zdravnikom za šest plačnih razredov, oblikovanje normalnih pogojev za delo v visokem šolstvu in ureditev drugih delovnopravnih institutov, kot so delo od doma, stalna pripravljenost in dodatni dnevi dopusta za delo v nevarnih pogojih kot v zdravstvu.

Ena od njihovih zahtev je tudi, da vlada z »uvozom nekaterih delovnih mest«, ki obstajajo v drugih kolektivnih pogodbah dejavnosti v javnem sektorju (na primer informatikov in bibliotekarjev), v kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja zagotovi primerljive možnosti plačevanja in napredovanj in reši hudo kadrovsko stisko univerz na področju določenih strokovnih poklicev.