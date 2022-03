Pove nam tudi, da devet ljudi lahko najde prostor za desetega na lastnih domovih, ne pa da jim država ponuja stadione, zbirne centre in platnene strehe. Tudi prazne turistične zmogljivosti ne dajejo tistega, kar begunci poleg strehe nad glavo najbolj potrebujejo: občutek, da niso sami in odvečni, temveč da se vsak dan družijo z ljudmi, ki so sposobni empatije in človečnosti, ki jim lahko od dne do dne pomagajo premagovati njihove osebne stiske, in ki ne potrebujejo ničesar drugega razen lastnega zadovoljstva, da pomagajo sočloveku v stiski.

Ob štirih milijonih pričakovanih beguncev in pol milijarde Evropejcev seveda ne bo potrebe, da bi Slovenija sprejela dvesto tisoč Ukrajincev, nekaj deset tisoč pa vsekakor. Sprejmimo jih brez pogojevanja in z odprtimi rokami: zato, ker je to prilika, da pokažemo velikodušnost in solidarnost pa tudi zato, da vrnemo dolg, ki so ga naredili naši predniki, ki so bežali pred vojno in da vnaprej pričnemo odplačevati dolg za solidarnost, ki nam jo bodo nudili drugi narodi, ko se bomo sami morda nekoč morali podati v begunstvo.

Verjamem, da obstaja veliko slovenskih domov, ki lahko naredijo prostor za ukrajinsko družino ali posameznega begunca. Pričakujem, da bo vlada v skladu s pozivom Evropske komisije, da njene članice zagotovijo triletni začasni azil vsem beguncem iz Ukrajine, čimprej vzpostavila formalne možnosti za neoviran prihod beguncev. Pozivam eno od nevladnih organizacij, da takoj prične zbirati prijave tistih, ki smo pripravljeni sprejeti ukrajinsko družino na svoj dom.

Prepričan sem, da se vsakdo med nami zaveda, da je izražanje solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom na javnih shodih premalo; naredimo nekaj, da delček njihovega bremena prevzamemo nase.