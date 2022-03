Bruto vrednost trgovskega blaga je lani zrasla za 34,1 odstotka na 14,3 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja je dosegel 468,4 milijona evrov, kar je 4,5 odstotka več kot leto pred tem, so sporočili iz Zalanda.

Podjetje je lani raslo bistveno hitreje od pričakovanj, s čimer je na dobri poti k srednjeročnemu cilju, da do leta 2025 doseže več kot 30 milijard evrov v bruto vrednosti trgovskega blaga. »Zelo smo zadovoljni z močnimi rezultati, ki potrjujejo, da imamo pravo strategijo za uspeh ne glede na tržno okolje,« je dejal sopredsednik družbe Zalando Robert Gentz. Izpostavil je rast števila kupcev in strateški napredek v letu 2021, ki poudarjata veliko priložnost za podjetje.

V podjetju tudi za letošnje leto pričakujejo rast, in sicer naj bi se bruto vrednost trgovskega blaga povečala med 16 in 23 odstotki, prihodki pa med 12 in 19 odstotki. Za prilagojeni dobiček iz poslovanja si želijo, da bi znašal med 430 in 510 milijoni evrov. Pri tem so zapisali, da morebitnih negativnih vplivov vojne v Ukrajini v napovedi niso upoštevali.

Lani je Zalando pridobil več kot 10 milijonov novih kupcev in ima zdaj več kot 48 milijonov aktivnih kupcev, ki v povprečju opravijo 5,2 nakupa. Podjetje je prisotno na 23 trgih, pri čemer je na šest trgov - hrvaškega, estonskega, latvijskega, litovskega, slovaškega in slovenskega - vstopilo lani. V podjetju napovedujejo, da bodo število trgov do konca leta 2023 podvojili.