Urad ocenjuje, da je bilo januarja brezposelnih okoli 43.000 oseb, starih med 15 in 74 let, od tega 48 odstotkov moških in 52 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila v januarju 3,7-odstotna, med ženskami pa 4,8-odstotna, je danes še objavil statistični urad.

Januarska stopnja anketne brezposelnosti v višini 4,2 odstotka je najnižja v zadnjih dveh letih - februarja 2020 je bila pri 4,2 odstotka, januarja 2020 pa pri 4,1 odstotka. Po letu 2010 je bila stopnja najnižja decembra 2019, ko je znašala 3,9 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Stopnja anketne brezposelnosti v skupini od 15 do 74 let se je lani s 5,4 odstotka januarja, ko je bila Slovenija še sredi drugega delnega zaprtja javnega življenja, do junija znižala na 4,4 odstotka, nato pa zlagoma malenkost narasla. Ob koncu leta je nato spet začela upadati.

Ocenjeno število brezposelnih po anketni metodi in desezoniranih podatkih je medtem z okoli 54.000 januarja do junija upadlo na približno 46.000, nato pa do oktobra naraslo na okoli 48.000. V naslednjih mesecih je spet začelo upadati.

Precej višje so medtem številke o registriranih brezposelnih. Konec januarja so jih na zavodu za zaposlovanje našteli 67.834, kar je 2,8 odstotka več kot konec decembra in 25,9 odstotka manj kot konec januarja lani. Je pa to vseeno precej manj kot v zadnjih mesecih pred izbruhom koronske krize na začetku pomladi 2020.