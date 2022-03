Washington Post piše, da so ruske kolone in enote obtičale globoko na ukrajinskem ozemlju brez logistične podpore. Ukrajinci jih obkolijo in uničijo, ruska vozila pa ostajajo brez bencina.

Rusija si v štirih dneh prav tako ni uspela zagotoviti zračne premoči nad Ukrajino, čeprav ima za ZDA druge največje letalske sile na svetu.

Poleg tega ni v štirih dneh vojne ni uspela zavzeti nobenega pomembnejšega mesta. V nedeljo so jih Ukrajinci pregnali iz Harkiva, ofenziva proti Kijevu pa je obtičala v predmestju Irpin, kjer posnetki kažejo zgorele tanke in druga vozila in ukrajinske vojake, ki pobirajo orožje s trupel ruskih vojakov.

Ameriški vojaški analitiki menijo, da je še prezgodaj za sklepe o tem, kam bo šla vojna, Rusi pa se lahko še prilagodijo. Jasno pa je, da se je stava ruskega predsednika Vladimirja Putina na hiter prevzem Ukrajine izjalovila.

»Rusija je svetu dejansko pokazala, da ni tako močna, kot smo mislili. To povečuje samozavest Nata. Ne kažejo se kot vojska supersile, ampak razkrivajo velike pomanjkljivosti,« je ocenil predsednik oddelka za študije urbanih vojn pri Inštitutu za moderno vojskovanje ameriške vojaške akademije John Spencer.

Rob Lee iz Inštituta za raziskave zunanje politike in nekdanji marinec pa opozarja, da ima Rusija veliko večjo in bolje oboroženo vojsko in če se bo prilagodila in povečala pritisk, se Ukrajini po njegovi oceni ne obeta nič dobrega.

Kitajska začela evakuacijo svojih državljanov iz Ukrajine Evakuacijo je Peking začel iz skrbi za njihovo varnost zaradi ruske invazije na Ukrajino, kot tudi poročil o naraščajoči sovražnosti Ukrajincev do njih zaradi kitajske podpore Moskvi. Iz prestolnice Kijev in pristaniškega mesta Odesa na jugu države so v ponedeljek evakuirali okoli 600 kitajskih študentov, je poročal državni časnik Global Times, ki je navedel podatke kitajskega veleposlaništva v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sosednjo Moldavijo so jih prepeljali z avtobusi ob spremstvu predstavnikov veleposlaništva in policije. Danes bodo evakuirali še tisoč kitajskih državljanov, in sicer na Poljsko in Slovaško. Pomoč kitajskim državljanom bosta nudili tudi Madžarska in Romunija, so še sporočili z veleposlaništva. Kitajska, zaveznica Rusije, hodi po tenki diplomatski vrvi v rusko-ukrajinskem konfliktu, saj skuša ohranjati ravnotežje med svojim vztrajanjem pri nedotakljivosti suverenosti držav z nepripravljenostjo, da obsodi Rusijo zaradi invazije. Več drugih držav, med njimi ZDA, Velika Britanija in Japonska, so svoje diplomate evakuirale, državljane pa pozvale k odhodu iz Ukrajine že v tednih pred začetkom ruske invazije minuli četrtek.