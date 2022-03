Nekaj minut čez polnoč se je v Ljubnem ob Savinji pripetila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 52-letni voznik električnega skiroja, so sporočili s PU Celje. Moški je iz smeri bencinskega servisa vozil proti centru Ljubnega, ko je z desnim delom skiroja trčil v robnik, padel in trčil v leseno ograjo. Bil je tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče.

To je sicer že druga smrtna žrtev prometnih nesreč na področju Policijske uprave Celje.

Ob zaviranju nestabilno

Policija voznike električnih skirojev opozarja na odgovorno uporabo in spoštovanje cestno prometnih predpisov. Sploh pri višjih hitrostih je namreč to vozilo ob zaviranju nestabilno. Kolesa so majhna in občutljiva na razne razpoke na vozni površini, na dvignjene dele, pa tudi na razne ovire, denimo kamenje. »Pri vožnji e-skiroja je priporočljivo postopno zaviranje, odsvetovana je uporaba na mokrem vozišču, izjemno priporočena pa je uporaba zaščitne čelade,« še navajajo v PU Celje.