Barnes je zadel prvih 11 metov na koš in popeljal Toronto do prve zmage po premoru za tekmo zvezd, odkar so izgubili dvojčka proti Charlotte in Atlanti.

»Malo smo bili že obupani. Tokrat smo se res osredotočili na naše naloge. Po dveh porazih smo si želeli vrniti v igro. Ta zmaga je bila za nas nujno potrebna,« je po tekmi dejal Barnes, ki je do polčasa metal 10:10 in postal prvi novinec v ligi po Derricku Rosu marca 2009, ki mu je uspelo do polčasa zadeti vseh vsaj deset metov na koš po statistiki Elias Sports Bureauja.

Mrežicam ga je uspelo prvič zaustaviti šele sredi tretje četrtine, ko je James Johnson blokiral njegov met. A takrat je bil Barnes že na poti do izjemnega strelskega dosežka na tekmi, na kateri je Toronto vodil tudi že za 39 točk.

Precious Achiuwa je k zmagi za plenilce, ki so igrali brez poškodovanega zvezdnika Freda VanVleeta, dodal 20 točk in osem skokov, Malachi Flynn je na njegovem mestu zbral 18 točk.

Ekipi se bosta še enkrat pomerili v torek v Torontu, pri mrežicah pa upajo, da bo to njihova zadnja tekma brez Duranta, ki naj bi se po poškodbi levega kolena vrnil po 20 tekmah premora.

Pri Brooklynu sta manjkala še Kyrie Irving in Ben Simmons, Nash pa je tik pred tekmo pristal v proticovidnih protokolih lige. Namesto njega je tekmo vodil pomočnik Jacque Vaughn.

»Upam, da se naši fantje zavedajo, da lahko igrajo precej bolje in bodo to pokazali že v Torontu,« je dejal Vaughn.

Plenilci so v boju z mrežicami za sedmo mesto vzhodne konference zdaj izgubili tri tekme manj. Pri mrežicah si niso mislili, da se bodo borili za končnico, kar pa je po 14. porazu na zadnjih 17 tekmah precej verjetno.

LaMarcus Aldridge je za gostitelje zbral 15 točk, Cam Thomas in Bruce Brown sta jih dodala po 14. Dragić je v 17 minutah prispeval šest točk, pet podaj, en skok ter izgubil dve žogi, a je zadel le enega od petih metov na koš ter enega od treh poskusov za tri točke.

Brooklyn je tekmo prej premagal branilca naslova Milwaukee, potem ko je Irving dosegel 38 točk. Slednji na domačih tekmah ne sme igrati, saj ni cepljen proti novemu koronavirusu, prav tako ne sme potovati v Toronto.