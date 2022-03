Zelenski za globalno prepoved za ruska letala in ladje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje, ki uporabljajo tuja letališča ali pristanišča. “Za to državo moramo v celoti prepovedati vstop v vsa pristanišča, vse kanale in vsa svetovna letališča,” je na Facebooku objavil ukrajinski predsednik. Ob tem je mednarodno skupnost pozval, naj “razmisli o popolnem zaprtju neba za ruske rakete, letala in helikopterje”.