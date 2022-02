Preverjanje PCT in mask močno okrnilo nadzor hrane

Poročilo o delu inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v letu 2021 je zelo skrb zbujajoče. Inšpekcija se je namreč osredotočila na nadzor spoštovanja protikovidnih ukrepov in izvajanje nalog za nemoteno delovanje gospodarstva. Obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali, rastlin in okolja pa je bilo močno okrnjeno.