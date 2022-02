RTVS je že dlje časa na razpotju, je na današnji izredni seji poudaril Grah Whatmough. Finančne rezerve v obliki delnic Eutelsata bi morali denimo po njegovi oceni porabiti, da bi zavod finančno prišel na zeleno vejo. Medtem pa nekateri menijo, da bi jih bilo treba vložiti v razvoj, je spomnil.

Na novem razpisu bo kandidiral s programom dela, ki bo še bolj ambiciozen in tudi bolj konkreten od programa, s katerim je kandidiral januarja lani, je povedal.

RTVS po njegovi napovedi čakajo finančno prestrukturiranje, kadrovsko in posledično programsko preoblikovanje. Vodenje tako pomembnega medijskega zavoda v državi po njegovem mnenju ni mogoče brez zaupanja članov programskega sveta zavoda. Ocenjuje, da prihodnji projekti zahtevajo popolno zaupanje programskih svetnikov, da je zavod na pravi poti.

Predsednik sveta Peter Gregorčič je potezo Graha Whatmougha ocenil kot pogumno, hkrati pa je izrazil upanje, da bo tudi v prihodnje preverjanje zaupanja v generalnega direktorja ob imenovanju velike večine novih programskih svetnikov postala nova dobra praksa.

Programski svet je Graha Whatmougha za generalnega direktorja zavoda imenoval 25. januarja lani, mesto pa je prevzel aprila lani.

Po današnji odločitvi o objavi razpisa za generalnega direktorja RTVS bodo prijave kandidatov na razpis sprejemali do 9. marca, generalnega direktorja pa bodo imenovali na seji sveta 17. marca.

Na seji so imenovali razpisno komisijo, v kateri so Jelka Stergel kot predsednica, člani pa so Slavko Kmetič, Žiga Kušar, Jožef Jerovšek in Alojz Bogataj. Predlog, da bi bil v njej tudi predstavnik zaposlenih v svetu Gregor Drnovšek, pa ni bil izglasovan.