Začasno zaprtje Sberbank: Kako do prihrankov, pokojnine, socialnih transferjev ...

Slovenski komitenti banke Sberbank, ki so skušali včeraj s svojih bančnih računov dvigniti večje vsote denarja, so ostali pred zaprtimi vrati bančnih poslovalnic. Zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino je namreč poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji trenutno omejeno. Preverili smo, kako bo to vplivalo na komitente.