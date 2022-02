»Obe državi v regiji in drugod smo opozorili, naj ne pošiljata ladij skozi Črno morje,« je še dejal turški zunanji minister in dodal, da se Turčija pri tem sklicuje na konvencijo iz Montreuxa, ki državi daje nadzor nad prehodom vojaških plovil na strateškem območju.

Konvencija iz leta 1936 daje Turčiji nekaj nadzora nad gibanjem vojaških ladij v ožini Dardanele in Bospor, ki povezujeta Egejsko morje.

Konvencija iz Montreuxa se nanaša na sporazum, ki so ga številne države sklenile leta 1936. V skladu z njim je Turčija dobila nadzor nad Bosporjem in Dardanelami. Bospor povezuje Črno morje z Marmarskim morjem in s podaljškom prek Dardanel z Egejskim in Sredozemskim morjem.

Turčija je v nedeljo rusko invazijo na Ukrajino prvič označila za vojno, s čimer je že nakazala morebitno prepoved plovbe za ruske vojaške ladje skozi ožini Bospor in Dardanele.