Četrta reprezentanca na svetu, kateri v primerjavi z olimpijskimi igrami v Tokiu manjkajo trije igralci, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić, je doživela nov šokanten udarec na poti k svetovnemu prvenstvu 2023 v Aziji. V polni dvorani Bonifika jo je še drugič v štirih dneh premagala oslabljena selekcija Finske.

Slovenija ima po štirih tekmah oziroma dveh tretjinah prvega dela kvalifikacij dve zmagi in dva poraza. Konec junija in v začetku julija jo čakata še preizkušnji s Hrvaško doma ter Švedsko v gosteh.

V drugi del kvalifikacij se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake štiričlanske skupine, vse pa bodo v nadaljevanje prenesle točke iz prvega dela. Naša skupina se bo križala z Nemčijo, Estonijo, Izraelom ali Poljsko. V prejšnjih kvalifikacijah za SP 2019 je bilo potrebnih sedem oziroma osem zmag za pot na Kitajsko.

Čeprav se je četi selektorja Aleksandra Sekulića v primerjavi s tekmo v Helsinkih priključil prvi strelec na uvodnih dveh preizkušnjah Klemen Prepelič, se podoba Slovenije po treh prespanih nočeh ni bistveno spremenila. Slovenija si je že v prvem polčasu privoščila zaostanek, ki ga v nadaljevanju ni uspela izničiti (31:52).

Enaindvajset točk razlike je bilo preveč celo za aktualne evropske prvake sredi Slovenije. Finska je uspešno ustavila prvi nalet Slovencev na začetku drugega dela (38:52), enako pa tudi zadnjega v zaključku tekme, ko so imeli naši košarkarji preobrat na dosegu roke. V 35. minuti so se prvič po dolgem času spustili pod deset točk zaostanka (63:72), dve minuti in pred koncem pa je bila razlika le še štiri točke (72:76).

V zaključku so se Jaka Blažič (trojke 3:4), Edo Murić (trojke 1:8) in Klemen Prepelič (trojke 3:14) preveč usmerili v mete za tri točke, ki jim tudi tokrat niso šli od rok, na drugi strani pa je dobro minuto pred koncem Ilari Seppala zadel dvanajsto trojko Finske za 79:72. Kljub temu je Slovenija v dramatični končnici prišla do priložnosti za podaljšek, vendar tudi tokratni poskus Prepeliča za tri točke ni zadel cilja.