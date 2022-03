Odbojkarji ACH Volleyja bodo danes ob 19. uri v Franciji igrali povratno polfinalno tekmo pokala challenge. V prvi tekmi pred šestimi dnevi je v dvorani Tivoli s 3:2 (23, 22, -28, -16, 9) zmagal Narbonne, Ljubljančane pa v finale vodi zmaga s 3:0 ali 3:1, v primeru njihove zmage s 3:2 pa bi igrali zlati niz do 15. točke.

Več izkušenj s tekmami v evropskih pokalih ima ljubljanska ekipa, ki je v sezoni 2005/06 imela svoj krstni nastop v takratnem pokalu top teams (zdaj pokal CEV). Že leto dni pozneje so na zaključnem turnirju v Modeni v finalu premagali slovito Modeno, od sezone 2007/08 pa so prvič zaigrali v ligi prvakov in v njej igrali vse do letošnje sezone. Največji uspeh v ligi prvakov so dosegli leta 2010, ko so se uvrstili na zaključni turnir. Na drugi strani je za Narbonne to prva sezona v evropskih tekmovanjih.

Vendar vsi ti podatki pred nocojšnjo povratno tekmo ne bodo prav veliko pomenili. V boljšem položaju je francoska ekipa, ki je v izenačeni prvi polfinalni tekmi v dvorani Tivoli, o čemer priča tudi pogled na statistiko, prišla do minimalne zmage. Odločale so malenkosti, predvsem v prvih dveh nizih tudi boljši servis francoske ekipe. In pa »mrk« Ljubljančanov v petem nizu, ko so po vodstvu s 3:1 v nekaj trenutkih zaostajali za pet točk.

»V prvo tekmo smo vstopili preveč bojazljivo, morda tudi s preveč spoštovanja do nasprotnika, saj so nam na tla padle tudi nekatere 'lahke' žoge, kar za nas ni značilno. Morda smo se tudi preveč zanašali na servis in verjetno bi bilo bolje, če bi se usmerili v samo igro. Od tu tudi zaostanek dveh nizov. V nadaljevanju smo se le zbrali in prikazali igro, ki jo ACH bolj ali manj kaže vso sezono. Škoda za peti niz, vendar ne bi imelo smisla, da bi komu gledali pod prste. Skupaj moramo biti tudi ob porazih, ne samo ob zmagah, kajti v težkih trenutkih se pokaže pravi značaj ekipe,« je prvo polfinalno tekmo komentiral Nikola Gjorgiev, izkušeni makedonski korektor, ki je bil na njej s 23 točkami tudi najbolj učinkovit igralec ACH Volleyja.

»Zagotovo bomo morali imeti v povratni tekmi boljši servis, da njihov podajalec ne bo mogel tako uspešno razigrati ekipe, a se samo nanj ne bomo smeli zanašati. Dobro je, da v soboto nismo imeli prvenstvene tekme s Črnučami, tako da smo se resnično lahko osredotočili le na tekmo v Franciji. Pred prvo polfinalno smo v osmih dneh odigrali pet tekem, kar je pustilo določene posledice,« je še dejal 34-letni korektor, ki je eden od štirih tujcev v ljubljanski ekipi.

Še enkrat toliko tujcev, osem, ima Narbonne. Od tega štiri Argentince, dva Brazilca, Španca in Tunizijca. V preteklosti so zanj igrali tudi trije slovenski odbojkarji, Dejan Vinčić, Alen Djordjević in Jan Klobučar, iz leta v leto so tudi večji vložki pokroviteljev. Za zdaj še brez omembe vrednega rezultata in tudi zato bo pritisk na francosko ekipo, ki je v soboto v domačem prvenstvu v gosteh s 3:0 premagala Toulouse, toliko večji.

V Ljubljani sta ob argentinskem podajalcu Nicolasu Uriarteju, ki je dobro razigral soigralce, izstopala še 207 cm visoki brazilski korektor Rafael Rodrigues de Araujo in 23-letni francoski sprejemalec Remi Bassereau. Uvrstitev v finale mu prinaša že kakršna koli zmaga, ob morebitnem porazu z 2:3 bodo svojo priložnost še vedno imeli v zlatem nizu.

»Nič še ni izgubljenega, še vedno imamo aktiven rezultat. V tekmo moramo vstopiti pogumneje, saj nimamo ničesar izgubiti. Popraviti bomo morali igro na sprejemu in tako bo vse lažje steklo. Kot že večkrat v letošnji sezoni moramo pokazati karakter, ki krasi to ekipo, in se boriti za vsako točko. Verjamem v uspeh in uvrstitev v finale,« je optimistično razpoložen tudi Nikola Mašulović, bloker ACH Volleyja.

Ljubljančani so bili do prve tekme z Narbonnom neporaženi na kar 42 tekmah, vse od 28. aprila lani, ko jih je v finalu pokala Slovenije premagal Calcit Volley.

Danes bo na sporedu tudi povratna tekma v drugem polfinalnem obračunu. Grški Panathinaikos, za katerega igra slovenski reprezentant Sašo Štalekar, bo – prav tako ob 19. uri – gostil Halbank iz Ankare. V prvi tekmi je bilo 3:0 za Turke.