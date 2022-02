Drugače je bilo na smučarskih tekmah za svetovni pokal, ki so podobno kot izposojeni prenosi iz Ukrajine konec tedna potekale v Garmisch Partenkirchnu. Le da se nam je tu oglašal naš domači glas Urbana Laurenčiča. Iz studia? Niti ne. Ko je omenil, da v sosednjem studiu komentira Kjetil André Aamodt, smo ugotovili, da se je novinar odpravil na teren. Škoda, da je moral komentirati tuje športnike, naša sta bila zgolj v stranskih vlogah.

Zdaj, ko na RTV pometa nova metla, pričakujemo, da bo prišlo tudi pri športnih prenosih do sprememb. Predvsem smučarske prireditve bodo verjetno kupovali od Eurosporta, izjave, navijanje in kričanje angleško govorečih komentatorjev pa bodo simultano prevajali. Vsaj v začetku bo užitek nepopisen, pozneje se bomo, kot na vse norosti aktualnih oblastnikov, počasi navadili. Je pa gotovo, da bodo cene takšnih »prenosov« gotovo ugodnejše in nacionalka bo gotovo tudi nekaj prihranila.