Že tako dragi energenti so dosegli nove ravni, ki jih nismo beležili že več let. Cena surove nafte je najvišja po letu 2014, ponovno se je podražil zemeljski plin. Med delnicami so padec vodile banke z izpostavljenostjo do Rusije, pridobivale so delnice komunalnih podjetij in podjetij, ki so vezana na orožarsko industrijo. Zatočišče so investitorji iskali tudi v plemenitih kovinah in v ameriškem dolarju, ki je pridobival proti drugim valutam. Največ je v tem razmerju izgubil rubelj, saj je v zadnjem mesecu izgubil več kot 30 odstotkov vrednosti, izražene v dolarjih.

Ruska centralna banka je v želji, da bi zaščitila domačo valuto, dvignila temeljno obrestno mero z 8 na 20 odstotkov. Glede na novo situacijo lahko najverjetneje pričakujemo počasnejše dvigovanje obrestnih mer s strani Feda, da bi tako podaljšali ugodne monetarne pogoje kot podporo ameriški gospodarski rasti, če le ne bo večjega inflacijskega pritiska zaradi vseh omejitev v mednarodni trgovini.

Slovenski delniški trg je delil usodo z zahodnimi trgi in tako zabeležil močnejši padec v četrtek, odboj v petek in nadaljevanje nižanja tečajev včeraj. Največji padec je utrpela delnica Krke, ki je med bolj izpostavljenimi podjetji na našem trgu. Preostale delnice so izgubile nekoliko manj, skupaj je borzni indeks SBITOP v zadnjem mesecu izgubil 15 odstotkov vrednosti. Kot pri vsaki krizi in posledičnem padanju tečajev se bodo nakupne priložnosti ponudile predvsem za vlagatelje z mirnimi živci in hladno glavo.