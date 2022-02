Naši dijaki v času šolanja pri nas pokažejo različne talente. Pri naravoslovnih predmetih to prepoznamo pri njihovih radovednih vprašanjih, drugačnih, poglobljenih odgovorih na testih in prek njihove angažiranosti na različnih področjih.

Vsako leto imamo skupino dijakov, ki pod vodstvom šolskih in zunanjih mentorjev pripravijo raziskovalno nalogo. Pogosto se za določen čas vključijo v delo laboratorijev na različnih inštitutih, da spoznajo njihovo raziskovalno področje. Teme so zelo različne. Vse te naloge prijavimo na tekmovanje mladih raziskovalcev, najprej na mestni ravni, nato tudi na državni. Vsako leto posegamo v sam vrh v izboru najboljših v državi. Prav tako smo že nekaj let z našimi raziskovalci tudi prejemniki velikih Krkinih nagrad in Krkinih priznanj. Uspehi naših dijakov so nagrada in vzpodbuda našim res prizadevnim mentorjem.

Naj izpostavim izjemen uspeh naše dijakinje Špele Žunec, ki je pod mentorstvom šolske mentorice mag. Mojce Podlipnik dosegla zlati priznanji in s tem prvo mesto na državni ravni na področju kemije ter veliko Krkino nagrado kar dve leti zapored. Leta 2020 in 2021.

Oskar in Lucija Rotar ter Žiga Vaupotič so pripravili učno pot in ustvarili aplikacijo za pametne telefone Tivoli v oblaku. S to aplikacijo bodo lahko vsi dijaki naše šole pri pouku biologije izvedli terenske vaje v parku.

Nina Kucler, Sara Kopač in Tia Pezelj iz 3. letnika so se v svoji nalogi dotaknile problematike mikroplastike iz pnevmatik, spregledanega onesnaževalca okolja. Njihova sošolka Urša Oberlintner pa je izdelala nalogo o nanocelulozi v trajnostnih inovacijah. Prav tako odlično raziskovalno nalogo je na področju fizike pripravil Žiga Avsec, ki se je dotaknil izjemno aktualne tematike, posvetil se je izračunom baterijskih kapacitet za skladiščenje sončne električne energije v Sloveniji.

Zelena zastava je simbol naše zavezanosti k okoljskemu ozaveščanju mladih. Vključeni smo v mednarodni program Ekošola, ki povezuje milijone mladih po vsej Evropi in širše. Vsako leto mentorji skupaj z dijaki izberemo aktualne okoljske projekte in teme, ki jih potem poskušamo izpeljati. Izbor teh projektov je zelo pester. Od problematike odpadkov, varčne rabe energije do skrbi za vode, biodiverzitete, odgovornega odnosa do hrane, osnov samooskrbe in šolskih vrtov…

Da, to je res naša »zgodba o uspehu«. Vse se je začelo na srečanju mentorjev Ekošole leta 2015. Tam se nam je porodila ideja o vrtu na mali šolski terasi – na malo šolsko teraso, kjer je poleti zelo vroče, smo postavili nekaj korit s cvetjem. Tako je iz tega nastal naš krasen ekobiovrt, kjer smo ustvarili prijeten skupnostni prostor pred učilnico biologije. Pogled skozi okna učilnice je sedaj barvit in poln življenja. Na njem lahko izvedemo raziskovalne naloge, se učimo o rastlinah, osnovah permakulture, dinamike »dobrih in slabih sosedov«, opazujemo rast in razvoj rastlin… Poleg tega smo na malo teraso privabili žuželke in ptice.

Vrt je darilo dijakom. Ob usmerjanju mentorjev, zunanjih strokovnjakov in šolskega tehniškega osebja so ga postavili sami. V tretje nadstropje so znosili nešteto vreč zemlje in drugega materiala, sestavljali lesene visoke in nizke grede, postavili avtomatski zalivalni sistem za vroče poletne mesece… Skozi različne letne čase sadijo okrasne in uporabne rastline ter zanje skrbijo. Dejansko je vrt učilnica na prostem in prijeten prostor za druženje.

Na šolski strehi imamo še veliko teraso s koriti vrtnic in drugih grmovnic. Namenjena je različnim šolskim dogodkom. Na tej terasi je bil maja 2021 postavljen naš prvi šolski čebelnjak s štirimi družinami čebel in je točka Čebelje poti Mestne občine Ljubljana.

Naše »šubelce« so lani pridelale 11 kilogramov medu. Med je gozdni in odlične kakovosti. Hvaležni smo za pomoč naših prijateljev čebelarskega društva Barje, Gordani in Branku Vidiću ter Alešu Süssingerju, mentorju prvega čebelarskega krožka na naši šoli, ki ga tedensko obiskuje 13 dijakov.

Glavni cilj projekta je posredovati dijakom resnično znanje o izzivih okoljske tranzicije ter krepiti zavedanje o okoljskih in podnebnih izzivih. Dijaki bodo postali ekodelegati, ki se zavedajo problemov, ki jih prinaša izguba biotske raznovrstnosti, hkrati pa tudi pomena svoje zavezanosti ne samo kot dijaki danes, ampak tudi kot državljani in odločevalci v prihodnje.