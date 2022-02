Za našo gimnazijo je značilno dobro vzdušje, ki se kaže v spoštljivih odnosih in pripravljenosti za medsebojno pomoč. Kljub temu da je šola sistem, se zavedamo, da je vsak človek unikaten, s svojimi željami in sposobnostmi. Razlike med dijaki spoštujemo in iščemo poti do vsakega posameznika. Prizadevamo si, da smo vključujoča šola, in skrbimo za dijake, ki se znajdejo v težavah. V varnem in spodbudnem okolju pa imajo vsi boljše možnosti, da odkrijejo svoje talente in izrazijo svojo osebnost.

Dijakom ponujamo dodatno pomoč tudi na učnem področju. Vsak profesor ima enkrat na teden uro konzultacij. Dijakom pomagamo pri razvijanju učinkovitih učnih strategij: v okviru pouka, delavnic za učenje učenja in tudi individualno.

Naše vodilo je, da uspešnost v življenju ne pomeni samo izobraženosti in razgledanosti, ampak tudi razvit socialni čut. Ob novem letu so dijaki z voščilnico presenetili starostnike, za njih pa so izdelali tudi zvočno knjigo. Dijaki in zaposleni smo zbirali šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin in se priključili krvodajalski akciji. Pomagali smo tudi živalim, z zbiranjem hrane in opreme. Ponosni smo, da so naši dijaki empatični, solidarni in da spreminjajo svet na bolje.