Pa vendar, gimnazija izobražuje za nadaljnji študij, kar pomeni, da sem se pripravljen dovolj učiti, dovolj brati, razmišljati in raziskovati ter se intenzivno iskati v svetu poklicev. Če ste si odgovorili na vprašanja pritrdilno, se postavi vprašanje, ali je vseeno, v katero gimnazijo. Program je povsod enak, se pa šole razlikujejo po svojih usmeritvah, poudarkih, ponudbi dodatnih dejavnosti, po vzdušju na šoli. O tem pa ne pričajo samo podatki, pač pa tudi dijaki, ki so to šolo obiskovali ali jo še obiskujejo.

Na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana se trudimo za vse to in lahko rečemo, da nam s pomočjo kvalitetnih profesorjev in mnogih naših dijakov to tudi uspeva. Trudimo se ustvariti ravno pravi preplet tradicionalnega znanja, sodobnih pristopov in dobrih izkušenj. Učimo se drug od drugega, postavljamo si cilje in iščemo dobre poti do njih. Naša vizija je: v spodbudnem okolju do znanja za prihodnost.

Zase pravimo, da smo šola z razgledom – pa ne samo zaradi naših lepih teras, pač pa zato, ker si prizadevamo za razgledanost. Želimo videti čim dlje – v preteklost, iz katere se učimo, in v prihodnost, za katero se pripravljamo. Mislimo široko – želimo početi veliko stvari, ki nas bogatijo in v naše življenje vnašajo širino. Čutimo globoko – pozorni smo na svoja občutja in občutja drugih, smo solidarni in prostovoljni, radi imamo svojo domovino in naravo.