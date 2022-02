Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Šuba, kot ji ljubkovalno rečemo, je splošna gimnazija, ki živi in deluje prav v središču mesta. Uršulinski samostan, kjer je bila že od leta 1703 šola za dekleta, pozneje pa Ženski gimnazijski licej, je Plečnik čudovito povezal z novo veličastno stavbo, kjer je po končani vojni postopoma zaživela gimnazija. Ta je v svoji zgodovini doživela več reform, združevanj in preimenovanj, od leta 1997 pa je splošna gimnazija prevzela ime po velikem arhitektu Jožetu Plečniku.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT

Uspešen človek gleda daleč naprej in hkrati uporabi znanje ter izkušnje, ki jih ponudita preteklost in sedanjost. Za to si prizadevamo tudi na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Zavedamo se, da se moramo veliko naučiti, spoznati in odkriti. Da moramo o snovi razmišljati, primerjati in preizkušati. Ob tem se učimo problemskega učenja, kritičnega mišljenja, širimo našo ustvarjalnost in se pripravljamo na znanje za prihodnost, kar imamo zapisano tudi v naši viziji.

Brez računalniške tehnologije ne gre več. Doletela nas je epidemija in z njo pouk na daljavo, na katerega smo se morali navaditi čez noč. Na Gimnaziji Jožeta Plečnika že več let sodelujemo in smo razvojna šola v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, skozi katerega so se naši profesorji že pred realno potrebo preizkušali v uporabi računalniške tehnologije pri pouku.