»Ruska vojaška kampanja postaja vse bolj neusmiljena in ukrajinske oborožene sile se pogumno borijo,« je v Bruslju dejal Borrell in pri tem opozoril na številne civilne žrtve in ljudi, ki bežijo pred vojno.

»V tej situaciji je naša podpora ukrajinskim oboroženim silam ključnega pomena,« je dejal po neformalnem virtualnem zasedanju obrambnih ministrov EU, na katerem so razpravljali o nadaljnjih korakih pri uskladitvi pomoči Ukrajini.

EU je v nedeljo sklenila, da bo v pomoč Ukrajini v boju proti ruski invaziji za nakup in dostavo orožja namenila 450 milijonov evrov. Poleg tega bo prispevala 50 milijonov evrov za pomoč ukrajinski vojski z neubojnimi sredstvi, na primer z gorivom in nujno medicinsko opremo.

Borrell je ob tem danes dejal, da je EU na zahtevo Kijeva »mobilizirala« evropski satelitski center v Madridu, da zagotovi Ukrajini obveščevalne podatke o gibanju ruskih sil.

Borrella skrbijo tudi razmere v drugih državah v regiji, predvsem v Moldaviji in Gruziji. Kot je opozoril, bi bili lahko ti dve državi v prihodnjih dneh pod okrepljenim ruskim pritiskom, in pri tem napovedal, da bo kmalu obiskal Moldavijo.

Borrell je opozoril tudi na to, da bi lahko Rusija sprožila dejavnosti za destabilizacijo v BiH in na Zahodnem Balkanu.