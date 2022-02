Kot se za pustni Ptuj spodobi, so na začetku predstavitve najboljšega slovenskega atleta Kristjana Čeha pred sezono v prostore Grand hotela Primus vkorakali kurenti. Iz Hajdine jih je pripeljal nekdanji boksarski svetovni prvak Dejan Zavec. Slovenskemu rekorderju v metu diska so zaželeli srečo in ponudili podporo, kadar koli jo bo potreboval. Kristjan Čeh je predstavil svojo novo ekipo, v kateri je tudi novi trener, nekdanji olimpijski in svetovni prvak v metu diska, Estonec Gerd Kanter, ki je hkrati tudi lastnik tretjega najdaljšega meta v zgodovini (73,38 m).

Spodbuden skupni začetek Kristjan Čeh je začel novo sezono že v nedeljo, ko je na zimskem prvenstvu Slovenije na Ptuju vrgel svoje orodje 67,27 m ter postavil drugi rezultat sezone na svetu. Tekma je imela za nov dvojec Čeh-Kanter več kot simboličen pomen, saj sta oba nestrpno pričakovala, kako se bo ptujski orjak na tekmi odzval na spremembe s treningov. Oba sta bila z izkupičkom in začetkom sezone izjemno zadovoljna. Triindvajsetletni Ptujčan se je na zimsko sezono v večini pripravljal v Estoniji, zadnje tri tedne pa je preživel na Kanarskih otokih. »Odkrito povedano, nisem vedel, kaj lahko pričakujem od prve tekme. Stvari se odvijajo hitro. Vesel sem, ker je z mojim delom zadovoljen tudi trener,« je povedal Kristjan Čeh. »Kristjan je metal dobro. Seveda bi lahko tudi bolje. Toda v tem trenutku je najpomembnejše, da je začetek skupnega sodelovanja spodbuden ter da se lahko osredotočava na naslednje cilje,« je pristavil mirni in zgovorni Gerd Kanter. Letošnje leto bo za Kristjana Čeha specifično, saj ga čakata dve veliki prvenstvi, in sicer julijsko svetovno v Eugenu v ZDA ter avgustovsko evropsko v Münchnu. »Pred tem bom nastopil tudi na sredozemskih igrah. Pred vsako tekmo bom napovedal, da je moj osnovni cilj uvrstitev v finale, v njem pa vreči najboljši met sezone. Kolajne ne bom napovedoval. Lahko pa vam povem, da me peto mesto, ki sem ga dosegel na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu, ne zanima več,« je odločen Čeh, ki bo večino leta preživel v Estoniji, kjer bo treniral in bival ob boku življenjske partnerice Anne Marie Orel, estonske metalke kladiva, ki ima prav tako visoke športne cilje.

Vsak se mora znajti sam Čeh in Kanter ne bosta sodelovala ves čas osebno, temveč tudi na daljavo. Kanter pravi, da bo tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu ob boku svojega varovanca. »Odnos trener – tekmovalec ni vse, kar potrebuje športnik na poti do uresničitve visokih ciljev. Vsak športnik se mora znajti tudi sam. Bodisi če potuje sam na tekmovanje, bodisi če je trener nekje na drugem koncu stadiona, on pa sam v krogu. Kako se znajde športnik v takšnem položaju, je ključnega pomena,« med drugim poudarja Kanter, ki pravi, da je atletika specifičen šport. »Na mitinge diamantne lige športnika povabi menedžer, na letalu pa ni vedno prostora še za trenerja. V takšnih primerih je pomembno, da se športnik znajde sam ter da je profesionalec na vsakem koraku.« Odkrito je o sodelovanju s Kristjanom Čehom spregovoril tudi fizioterapevt Tadej Repnik. Izpostavil je, da z metalcem diska sodelujeta od začetka Čehove športne kariere in da odlično pozna njegovo telo, ki se izjemno regenerira po naporih. Repnik pravi, da je prostora za napredek ogromno, da pa so stvari v večini povezane s financami. »Tu mislim predvsem na več terapij po naporih in tudi tesnejšemu medsebojnemu sodelovanju. Ko je Kristjan na pripravah ali v Estoniji, sodelujeva na daljavo. Kadar znova sodelujeva po daljšem času, je dela veliko več, kot če bi opravljala terapije vsak dan,« je prepričan Tadej Repnik. V strokovni ekipi Kristjana Čeha bosta še Stanko Štuhec s fakultete za šport in psihologinja Tanja Kajtna.