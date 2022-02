Nepreslišano: Thomas Waitz, poslanec Zelenih Evrope v evropskem parlamentu

Glavna težava, ki jo imamo v evropskem energetskem sistemu, je, da so cene elektrike primarno povezane s cenami plina. V tem trenutku imamo zato umetne visoke cene elektrike. Elektrika, ki jo proizvajamo iz obnovljivih virov, je najcenejša elektrika na trgu. Veter in sončna energija sta najcenejša vira energije in sedaj raziskujemo, kako ločiti trge fosilnih goriv od cen elektrike in jih zamenjati z večinsko obnovljivim trgom. To je pomembno, saj se moramo zavedati, da so za veliko prebivalcev ti računi za ogrevanje in elektriko gromozanski in si jih ne morejo privoščiti. Potrebujemo seveda tudi hitre ukrepe za pomoč prebivalcem, posebno tistim najranljivejšim, da bodo z družinami sploh lahko preživeli. Medtem pa moramo biti sposobni zagotoviti poceni alternative fosilnim gorivom.